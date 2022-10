Il deepfake fa “resuscitare” Steve Jobs in un podcast

Fa discutere l’intervista “artificiale” che il controverso conduttore Joe Rogan ha realizzato con il compianto Steve Jobs per il suo podcast Podcast-Ai.

Il fondatore di Apple è stato riprodotto grazie al deepfake consentendo così che venisse realizzato un botta e risposta di venti minuti. È l’inizio dell’era dei fake podcast?



Un’intervista destinata a far discutere

Striscia, è stata la prima a utilizzare la tecnologia deepfake in televisione

sono passati undici anni dalla morte dell’imprenditore e molti hanno giudicato di cattivo gusto la scelta di riprodurre la voce di una persona deceduta per parlare di argomenti anche privati (che però erano contenuti nella sua biografia e nei celebri keynote).Il sito di PodcastAi ha spiegato che si tratta di una rubrica settimanale, che approfondirà ogni volta un nuovo argomento completamente generato dall’intelligenza artificiale; per quanto riguarda le voci sono rese convincenti da “play.ht” e le trascrizioni sono generate con modelli linguistici ottimizzati. Rogan ha anche dichiarato che è possibile suggerire delle idee e che ne sarebbero arrivate a migliaia:L’episodio con Steve Jobs è stato preparato sulla base della sua biografia e dalle registrazioni che gli autori sono riusciti a trovare online (recuperando anche le trascrizioni dei suoi keynote), in modo che l’intelligenza artificiale potesse “riportarlo in vita” con precisione, riproducendo frasi dette veramente da lui.Nonostante ora questa tecnologia sia sempre più diffusa e facilmente replicabile anche attraverso semplici app, dietro un deepfake fatto a regola d’arte c’è un lungo lavoro di preparazione. Vi avevamo anche portato dietro le quinte del nostro tg satirico per spiegarvi tutti i segreti.