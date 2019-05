«Mi hanno picchiato, minacciato e trattato come un delinquente»



Diffondiamo il filmato del nostro inviato Luca Abete aggredito e fermato dalla Polizia ad Avellino, ieri pomeriggio, durante il tentativo di intervistare il ministro dell’Istruzione Stefania Giannini per parlare delle carenze strutturali di alcuni edifici scolastici della Campania, oggetto di numerosi servizi di Abete. Ha raccontato l’inviato di Striscia: «Mi hanno picchiato, minacciato e trattato come un delinquente», perché quando arrestano un camorrista le forze dell’ordine sono molto meno violente. Oltre a lui, sono stati fermati anche gli operatori, ai quali è stato chiesto di consegnare il girato.