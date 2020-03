In un momento difficile come quello che sta passando l'Italia un sorriso lo strappa - suo malgrado - il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante un fuorionda sfuggito nel corso del suo discorso ai cittadini.



Un video che doveva rassicurare gli italiani e mandare un messaggio chiaro all'Europa e che invece passerà alla storia per il fuorionda mandato online per errore e ripreso anche da alcuni Tg.



Nel filmato il Presidente si interrompe un paio di volte e in una di queste un collaboratore gli fa notare di avere un ciuffo fuori posto. "Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io..." è la risposta di Mattarella mentre si passa una mano fra i capelli.