Il Tapiro di Rino Gattuso all’asta per i terremotati del Centro Italia

“Ringhio” dona il suo Tapiro autografato al Fondo Emergenza Terremoto di Fondazione Milan.

Il Tapiro d’oro ricevuto da Rino Gattuso per il pareggio contro il Benevento nella partita d’esordio come allenatore del Milan, e autografato da “Ringhio” in persona, sarà messo all’asta da Fondazione Milan per sostenere il Fondo Emergenza Terremoto. Ricordiamo che la Fondazione, in poco più di un anno, ha raccolto oltre 220mila euro attraverso numerose iniziative e tre progetti finanziati per contribuire alla ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto.