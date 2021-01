Imparare l'Inglese gratis: i consigli di Marco Camisani Calzolari

Conoscere l'inglese è ormai un requisito fondamentale nel mondo del lavoro. In Italia, però, siamo ancora molto indietro su questo fronte e sono ancora tante le persone che dovrebbero imparare da zero la nuova lingua.



Motivo per cui Marco Camisani Calzolari ha deciso di dare qualche consiglio ai neofiti dell'Inglese, ma anche a chi ha solo bisogno di rispolverarlo un po'. Il nostro consulente digitale ha elencato una serie di siti che possono venire incontro a queste esigenze.



Ecco i suoi suggerimenti.

Duolingo

YouTube

Corsidia

Futurelearn

Questo sito contiene delle lezioni che hanno un grado di difficoltà crescente. In ogni lezione ci sono vari esercizi di pronuncia, di ascolto ed esercizi di traduzione per imparare la lingua passo per passo.Inoltre si possono impostare obiettivi giornalieri di tempo da dedicare all’apprendimento. Cliccando qui verrete indirizzati direttamente sulla piattaforma.Sulla piattaforma sono tanti i canali che propongono corsi di lingue, più o meno approfonditi. Quello suggerito dal nostro MCC lo trovate a questo link , ma da lì potrete seguire gli altri video che vengono suggeriti in automatico per andare avanti con le lezioni.Su questo sito troverete un corso gratuito di 16 lezioni da leggere e da seguire.Basta cliccare qui per dare un'occhiata.Chi l’inglese lo conosce gia ma vuole iniziare a trovare lavoro all’estero, magari via internet, continuando a vivere fisicamente in italia, può allenarsi su questa piattaforma , dove è possibile imparare inglese per il business.Per chi vuole Andare a studiare in Inghilterra c'è un corso che preparara gli studenti prima di partire. Lo trovate a questo link