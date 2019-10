Incendio alle Vele di Scampia: il video delle fiamme nell'appartamento

A Scampia la situazione di degrado non accenna a migliorare. Lo dimostrano le immagini che vi mostriamo in anteprima realizzate da Luca Abete mentre si trovava nel quartiere per realizzare un altro servizio.



Dopo aver documentato le condizioni delle strade, colme di rifiuti anche nei pressi di una scuola, il nostro inviato ha notato delle fiamme che lambivano un appartamento al piano terra di una delle Vele, i celebri palazzi di Scampia già sgomberati diverso tempo fa.



Purtroppo in quella costruzione fatiscente vivono ancora persone, che come potete vedere, non sembrano preoccuparsi dell'incendio divampato sotto i loro occhi e che rischia di colpire anche loro. A Luca Abete rivelano che eventi di questo genere si verificano spesso e che la cosa non li stupisce né allarma più.

Basta fare una rapida ricerca su Google per rendersi conto che gli incendi alle Vele di Scampia si verificano con una certa frequenza.



Il rogo in questione è divampato nella Vela Gialla, una delle tre coinvolte nel nuovo progetto che prevede la demolizione di tre vele su quattro (l'unica a rimanere in piedi dovrebbe essere la Vela Celeste che ospiterà gli uffici dell'Area Metropolitana).



Ecco un'anteprima di quanto accaduto. Il servizio completo, con la testimonianza e i racconti di chi ogni giorno vive in quelle zone, andrà in onda domani sera a Striscia.