Incredibile a Sanremo: in platea spunta palloncino a forma di pene

Si è detto che questo Festival di Sanremo sia il più seguito di sempre sui social e dai giovani. Anche troppo, forse. Proprio sui social infatti non è sfuggito un particolare che in poco tempo è diventato virale: tra i palloncini posizionati in platea al posto del pubblico in molti ne hanno notato uno a forma di pene.



Il frame si è immediatamente trasformato in un meme e l’ironia della rete si è scatenata. Cosa che non è passata inosservata a Fiorello, che pochi minuti dopo ha colto la palla al balzo per sdrammatizzare la simpatica gaffe con Amadeus.