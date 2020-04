Il sito dell'Inps non ha retto all'assalto delle migliaia di richieste arrivate nel giorno in cui prendeva il via quello che in un primo momento era stato definito il "Click Day".



Dalla mezzanotte dell'1 aprile, infatti, è possibile per lavoratori autonomi e partite Ivia richiedere il bonus di 600 euro previsto dal Decreto Cura Italia per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Ma già alle prime ore del mattino gli utenti riscontravano malfunzionamenti del sito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.



Nonostante nei giorni scorsi sia stato ripetuto più volte che non ci sarebbe stato nessun "Click day", ma che le richieste sarebbero potute pervenire anche nei giorni a seguire, il portale è stato preso letteralmente d'assalto.



"Dall'una di notte alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi dell'Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri", ha dichiarato il Presidente dell'Inps Pasquale Tridico.



#Bonus600euro @PTridico : "Dall'una di notte alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi dell'Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri" pic.twitter.com/qHaIzETEdi — INPS (@INPS_it) April 1, 2020

"Come abbiamo detto più volte - afferma Tridico - le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre", ha specificato all'Ansa.Attualmente però il sito risulta irraggiungibile, come vi mostriamo in uno screenshot effettuato alle ore 13, motivo per cui l'hashtag #Inpsdown è arrivato in cima a quelli utilizzati su Twitter.