Inquinamento, brucia l'impianto di Malagrotta a Roma

È scoppiato un incendio nell’ormai ex discarica di Roma di Malagrotta. Le fiamme hanno invaso anche una vasca di stoccaggio combustile solido, i vigili del fuoco sono intervenuti con otto squadre per dominare l’incendio che si è esteso per almeno un paio di capannoni. Il fumo era visibile da alcuni chilometri di distanza, e da subito gli operatori dell’impianto hanno avvertito la puzza di bruciato. Striscia si era già occupata della discarica di Malagrotta, l’impianto continuava a essere attivo creando grossi disagi ai cittadini.

Il comitato dei cittadini della Valle Galeria denuncia su Facebook la pericolosità di diossina, e il fatto che vicino a dove è nato l’incendio si trovano i depositi di gas e benzina. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e partiranno i rilievi delle autorità competente.



L’Arpa Lazio, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, si è recata nell’area per accertarsi della qualità dell’aria e i risultati arriveranno nelle prossime 24/48 ore. La discarica fu chiusa dal sindaco Marino e l’attuale sindaco Gualtieri vorrebbe realizzare un termovalorizzatore, il primo cittadino ha anche affermato di essere già al lavoro per ripristinare la situazione.



I vigili del fuoco hanno suggerito di chiudere le finestre e allontanarsi a chi si trova a un chilometro di distanza.