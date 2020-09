Una parte significativa dei problemi di salute della popolazione europea è ancora attribuibile all'inquinamento ambientale derivante dalle attività umane.



È quanto emerge da una relazione dell'AEA - Agenzia Europea dell'Ambiente secondo cui la scarsa qualità ambientale contribuisce al 13 % dei decessi.



Il rapporto, pubblicato oggi e che si intitola "Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe" (Ambiente sano, vita sana: come l’ambiente influenza la salute e il benessere in Europa), attinge dai dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità sulle cause dei decessi e delle malattie.



"Esiste un chiaro legame tra lo stato dell’ambiente e la salute della nostra popolazione. Tutti devono capire che se ci prendiamo cura del nostro pianeta non salviamo solo gli ecosistemi, ma anche la vita delle persone, in particolare di chi è più vulnerabile. L’Unione europea è impegnata a seguire questo approccio e, grazie alla nuova strategia sulla biodiversità, al piano d’azione per l’economia circolare e ad altre nuove iniziative, siamo in cammino per costruire un’Europa più resiliente e più sana per i suoi cittadini e non solo", ha dichiarato Virginijus Sinkevičius, commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca.



In generale, l’inquinamento dell’aria resta la principale minaccia alla salute in Europa ed è responsabile di oltre 400 000 morti premature all’anno nell’UE. Seguono l’inquinamento acustico, che contribuisce a 12 000 morti premature, e gli effetti del cambiamento climatico, in particolare le ondate di calore.



In Italia la percentuale di morti per inquinamento ambientale supera il 12% del totale (con Danimarca e Svezia al 10% e Romania al 19%) e in particolare la Pianura padana si conferma una delle aree con più smog in Europa, soprattutto per il PM2,5 e il biossido di azoto.



In uno dei nostri servizi il giovanissimo consulente scientifico Leonardo Tiralongo ci aveva spiegato cosa sono le polveri sottili, come vengono catalogate e perché sono così pericolose per la salute.