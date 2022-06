Intelligenze artificiali, oltre il deepfake

A gennaio del 2022 Gartner, azienda leader mondiale per la consulenza nel campo della tecnologia, inserisce l’intelligenza artificiale generativa nella classifica dei trend tech strategici per l’anno corrente.



Si tratta di un insieme di metodi di apprendimento automatico che “imparano” attingendo dai loro stessi dati, in seguito generano artefatti totalmente inediti; questi artefatti “sarebbero scevri da quei pregiudizi tipici dell’esperienza umana e dei suoi processi di pensiero” come riporta Gartner.



Quella generativa è sicuramente una delle applicazioni più promettenti nel campo di ricerca per quanto riguarda l’intelligenza artificiale. Un ruolo sicuramente fondamentale nell’ambito di queste intelligenze è assunto dalle Gan (Generative Adversarial Networks), che si basano su due diversi algoritmi che competono tra loro per convergere in un risultato finale; questo metodo è stato introdotto dall’informatico statunitense Ian Goodfellow nel 2014.



I famigerati deepfake sono diventati particolarmente noti negli ultimi anni, in Italia grazie a Striscia la notizia, il primo programma televisivo ad autoprodurne uno. Molti telespettatori ci avevano chiesto come veniva realizzato un servizio relativo ai deepfake, per questo avevamo chiesto ai grafici e tutto il team il processo che porta alla realizzazione di questa tecnologia.