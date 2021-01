Nel corso della sfida di Coppa Italia Inter-Milan, Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku sono quasi arrivati alle mani pochi istanti prima dell'intervallo.



Il motivo? Delle frasi che lo svedese avrebbe pronunciato nei confronti del collega belga e che lo avrebbero fatto infuriare come mai visto prima al punto che i due stavano per dare il via a una rissa, che non sembrava volersi placare neanche dopo l'intervento dell'arbitro.



Pochi minuti dopo, mentre i giocatori erano già entrati negli spogliatoi, in rete ha iniziato a circolare un video senza telecronaca italiana da cui è possibile sentire alcune delle parole che sono volate tra Ibrahimovic e Lukaku.



In particolare, a giudicare dal video, sembrerebbe che la frase pronunciata dallo svedese sia: "Go do your voodoo shit, little donkey", che tradotto significherebbe "Vai a fare i tuoi riti voodoo di m..., piccolo asino". Alcuni sostengono addirittura che nella seconda parte della frase Ibrahimovic abbia detto "little monkey (piccola scimmia)". Perché se la scimmia è razzista, l'asino è ecumenico.