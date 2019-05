Irruzione durante la messa, "sono Dio sulla terra"

Irruzione con sorpresa durante la consueta messa domenicale trasmessa su Rete 4: un uomo ha interrotto la celebrazione in corso nella Basilica di Sant'Andrea delle Fratte, a Roma, per informare sacerdoti e fedeli di essere "Dio sceso sulla terra".



Erano quasi le 10,30 ed era da poco finita l'omelia quando l'uomo è salito sull'altare interrompendo la funzione: "Mi scusi Padre, mi presento", ha esordito strappando il microfono dalle mani del sacerdote.



La regia di Rete4 a quel punto ha prontamente staccato l'audio e spostato l'inquadratura sul volto di una statua, ma è stato comunque possibile sentire a tratti le rivendicazioni dell'intruso.



L'irruzione, però, ha provocato l'interruzione della messa e quasi tre minuti di fermo immagine per il canale televisivo, almeno fino al momento in cui sono intervenute le forze dell'ordine che hanno allontanato l'uomo.