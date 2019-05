Isola dei famosi, abbandona anche Ghezzal: tutti al televoto

Non c'è pace per l'Isola dei famosi. Dopo l'abbandono di Jo Squillo a causa di un infortunio, dall'Honduras arriva la notizia della rinuncia di Ghezzal.



Le motivazioni che hanno spinto l'ex calciatore a lasciare il gioco sono avvolte nel mistero e giustificate con un generico e laconico: "ragioni personali".



Da quello che si era visto, negli ultimi giorni per lui erano stati molti i momenti di riflessione profonda e la lontananza da casa ha avuto la meglio sulla forza dello sportivo.



La sua scelta, però, si ripercuote - non poco - sulle dinamiche del programma. Ghezzal, infatti, era in nomination con Aaron Nielsen e Luca Vismara. Il suo abbandono ha portato la produzione a cancellare il televoto in corso e ad aprirne un altro che vedrà esposti al giudizio del pubblico tutti i naufraghi rimasti in gara.



Ennesime stranezze avvolgono quindi l’Isola dei famosi, che quest’anno come non mai sembra stia perdendo un po’ di pezzi: cosa succederà stasera? sentiremo parlare ancora del caso Corona-Fogli? La conduttrice, Alessia-Frozen-Marcuzzi prenderà finalmente posizione, dopo le polemiche che si sono scatenate intorno all'intervento dell'ex re dei paparazzi contro l'ex Pooh?



Se vi siete persi l'indecoroso show, qui vi rinfreschiamo la memoria.