Il clima all’Isola dei famosi non è rovente solamente in Honduras, ma nella scorsa puntata si sono surriscaldati gli animi anche in studio.



Ieri sera infatti non è passato inosservato un momento di rabbia di Alba Parietti.



Durante una prova a squadre tra i naufraghi e la prestazione di Soleil prima era stata giudicata irregolare e poi accettata come valida dai giudici. Le riprese però non hanno permesso ai telespettatori e agli ospiti in studio di vedere interamente lo svolgersi della prova e in questo clima di dubbio Alessia ha chiesto che la sfida venisse ripetuta.



A quel punto Alvin ha accettato e, mentre i naufraghi riprendevano posto, la Marcuzzi ha proposto che venisse disputato solamente lo scontro tra Soleil e Riccardo Fogli, dal momento in cui i dubbi erano presenti solamente su quei pochi secondi di gara. La Parietti è quindi intervenuta sottolineando come l’ex Pooh avrebbe dovuto partire avvantaggiato rispetto alla ragazza, per rispettare la posizione guadagnata in precedenza. Alvin invece ferreo “la prova si rifà in toto o non si rifà”.



“Siccome noi le guardiamo tutte le cose possiamo dire anche la nostra? o siamo qui solo per prenderci un po’ di m***a in faccia dai telespettatori? - inveisce l’opinionista - E scusa! Allora do la mia opinione, perdonami se ho dato la mia opinione”. Con chi ce l’aveva però?



In quel momento è scoppiato il caos, tra applausi del pubblico e voci sovrapposte, l’opinionista si è infuriata e ha iniziato ad inveire contro qualcuno.