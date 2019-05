Isola dei Famosi, ancora dubbi per la prova del fuoco

Ancora dubbi sulla prova leader? Ebbene sì, ieri sera all’Isola dei Famosi si è disputato l’ennesimo confronto tra Aaron e Soleil per decretare chi sarebbe stato a capo del gruppo questa settimana. Aaron e Soleil si erano infatti classificati al primo e al secondo posto nel corso della prova settimanale e proprio per questa ragione si sono sfidati nel corso della diretta di ieri sera.



Nelle scorse settimane avevamo già notato qualche stranezza nella prova del fuoco che aveva visto entrambi protagonisti. In particolare, nella puntata andata in onda il 13 febbraio, ci era sembrato molto evidente che le lingue di fuoco fossero più forti nella manche di Aaron.



Stavolta la produzione "stranamente" ha scelto di far disputare sempre la sfida in un’unica manche. Nonostante questa apparente parità, ieri sera qualche strano sospetto è tornato a galla.



Alcuni utenti ci hanno segnalato che il corpo di Aaron sembra posizionato più al centro rispetto a quello di Soleil e per tale ragione lui sarebbe stato raggiunto da più calore, a differenza della ragazza che si trovava in una posizione più esterna.



Sarà anche questa volta colpa dell’inquadratura?