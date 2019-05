Isola dei famosi, il costume birichino di Soleil

Il clima è sempre più rovente sull’Isola dei famosi, tanto che una delle prove ha avuto un piccolo risvolto hot.



Ieri sera si è disputata l’ennesima prova per decretare chi tra i naufraghi sarebbe finito al televoto e chi invece avrebbe raggiunto la finalissima di lunedì prossimo.



I concorrenti, divisi in due squadre, maschi e femmine, si sono sfidati nel raggiungere una piattaforma in mezzo al mare stando in equilibrio su due cavi e aiutandosi solamente con due tavolette di legno.



Più facile a farsi che a dirsi, tanto che Soleil, ultima a cimentarsi nella sfida, ha cercato con molta foga di superare le funi trascinandosi e sfruttando la sola forza delle braccia: una buona strategia che però non è passata inosservata agli occhi di Alvin.



L’inviato l’ha quindi più volte fermata costringendola a ricominciare da capo e sottolineando come la prova sarebbe stata valida solamente se, come i compagni, anche lei avesse fatto passare le tavolette di legno una davanti all’altra.



Una sfortuna per Soleil, ma una gioia per la regia che ha realizzato le ormai consuete inquadrature dedicate ai fondoschiena.



Il fattore C ha comunque supportato la naufraga, permettendole di arrivare comunque prima al traguardo.



Salita sulla tariba però ecco che, a causa dello sforzo immane, il suo costume ha lasciato intravedere uno dei capezzoli e le telecamere, impietose, hanno continuato a indugiare sull’entusiasmo della naufraga, non curandosi, però, della sua nudità.