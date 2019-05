Isola dei Famosi, Jo Squillo si ritira per motivi di salute

Mentre in Itala è sempre più infuocata la polemica sull'Isola dei Famosi, in seguito al caso "Fogli-Corona", Jo Squillo lascia Playa Uva in seguito ad alcuni accertamenti. La cantante e conduttrice infatti ha subito un infortunio, che l'ha costretta a farsi visitare dai medici. Il responso è stato netto: frattura dell'astragalo, un osso del piede.



Jo Squillo ha lasciato un video messaggio ai naufraghi: "Purtroppo devo dare la notizia che la mia avventura all'Isola dei famosi finisce qua, - ha spiegato l'ex naufraga - ma finisce soprattutto il mio percorso. Mi sento serena anche se i dottori mi hanno dato quattro settimane per questa rottura dell'astragalo. Io devo dire grazie a tutti voi perché mi avete fatto fare un percorso meraviglioso. Prendetevi tutti gli applausi che vi meritate, andate avanti anche per me. Soleil (Sorgè, ndr), la tua forza deve arrivare dai sogni, non dalla prepotenza, Stefano (Bettarini, ndr) mi hai insegnato a essere sempre aperta a nuovi incontri. Tu Sarah (Altobello, ndr) sei stata la compagna più leale e simpatica sull’Isola".



Insomma cos'altro accadrà in vista del prossimo appuntamento dell'Isola? Riusciranno i naufraghi a rimanere immuni agli "attacchi" dal mondo esterno? O si punterà sull'evergreen "la chiappa acchiappa"?