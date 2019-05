Isola dei Famosi, Mara Venier sul caso Fogli: "Brutta pagina di tv"

Mara Venier conosce molto bene l'Isola dei Famosi in quanto è stata opionista del reality show. La conduttrice ha voluto però, senza peli sulla lingua, dire la sua sull'oramai famoso caso "Fogli-Corona", in una lunga intervista sul settimanale Oggi. "Credo sia stata una brutta pagina di televisione - ha detto -. Mi dispiace per Alessia Marcuzzi. Mi domando però cosa ci faccia e perché, dopo tutto ciò, Riccardo Fogli ancora lì".



Infine anche una considerazione su "Adrian" che è stato riprogrammato per settembre/ottobre: "Se fossi stata ancora in Mediaset vi avrei partecipato con piacere. Caro mio, i miti, gli artisti veri non vanno mai giudicati ma solo compresi. Vanno rispettati. Senza se e senza ma".