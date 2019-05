L’arte del pizzaiolo napoletano è patrimonio dell’umanità Unesco

A Striscia la notizia il servizio di Jimmy Ghione, testimonial ufficiale dell’iniziativa che Striscia sostiene da anni.

Questa sera a Striscia la notizia andrà in onda un servizio sull’arte del pizzaiolo napoletano diventata patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco. L’inviato Jimmy Ghione, testimonial ufficiale della campagna #pizzaunesco (petizione mondiale promossa da Alfonso Pecoraro Scanio) era a Jeju, in Corea del Sud, quando è stata valutata positivamente e con voto unanime la candidatura italiana. Il Tg satirico di Antonio Ricci, da sempre impegnato nella lotta al falso Made in Italy e alla promozione delle eccellenze italiane, sostiene questa iniziativa da anni.