L'immunità di gregge, il video di Checco Zalone sulla quarantena

Checco Zalone è tornato a fare musica. Il comico ha pubblicato un video su YouTube dal titolo emblematico Immunità di gregge.



Un brano che è un chiaro riferimento a Domenico Modugno, sia nelle melodie che nella tonalità, pur affrontando, con la consueta ironia dissacrante del comico pugliese, il tema della quarantena.



"Una canzone per voi, due note di allegria - scive Zalone - Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo".



Così, grazie anche al cameo di Virginia Raffaele, Checco Zalone racconta in musica le difficoltà quotidiane degli italiani alle prese con il lockdown e le distanze dagli affetti, meglio noti oggi come congiunti.



Tra doppi sensi e immagini surreali, la canzone arriva al suo culmine con la voce nel ritornello che, belando, dice: "la pecora più bella sarai tu".