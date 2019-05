Nella puntata del 12 novembre di Striscia la notizia, Valerio Staffelli è tornato a occuparsi di Implantomat, catena di studi dentistici con la cattiva abitudine di incassare in anticipo dai pazienti, attraverso pagamenti in contanti o finanziamenti, senza poi ultimare i lavori preventivati.

Sono decine le testimonianze di ex impiegati e malcapitati che ci hanno raccontato la loro brutta esperienza.

Partendo dallo studio di Cassano D’Adda, il nostro inviato ha scoperto che non solo alle persone sono stati fatti interventi spesso sbagliati o mai portati a termine, ma che in alcuni casi i dottori sono stati assistiti da personale non adeguatamente formato.

In seguito ai nostri servizi sono arrivate segnalazioni anche relative ad altri studi sparsi per l’Italia, come quello di Firenze, a conferma di come la pratica fosse diffusa.

Nella puntata del 12 novembre, quindi, Staffelli chiede spiegazioni a un referente di Implantomat, Cristiano Guidi. Quanto andato in onda è per forza di cose un riassunto dell’intervista realizzata dall’inviato. Qui la versione integrale.