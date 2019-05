L’inviato Luca Abete premiato dal Sindacato di Polizia COISP

Ieri, lunedì 12 dicembre, durante il ritrovo annuale del COISP Liguria (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di Polizia) che si è tenuto a La Spezia, l’inviato di Striscia la notizia Luca Abete ha ricevuto una targa con la seguente motivazione: «Grazie per il continuo impegno atto alla pubblica denuncia delle gravi carenze delle Forze dell’Ordine, augurandoci una maggiore comprensione reciproca per “missioni quotidiane” non facili». Il COISP in una nota ha commentato: «È un invito che vuole, anche, stemperare il clima creatosi dopo i fatti intercorsi tra alcuni poliziotti di Avellino e l’inviato del Tg satirico nello scorso ottobre».