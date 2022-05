Ma è proprio vero – come dice Guido Crosetto – che sono «tutti invidiosi di Giorgia Meloni»? Enrico Lucci è andato a caccia di conferme nei dintorni dei palazzi della politica e ha scoperto che solo due donne ammettono di invidiare Giorgia Meloni. Isabella Rauti di Fratelli d’Italia: «È brava, è bella ed è l’unica donna che presiede un partito» e Daniela Santanché: «Cosa invidio di lei? Come canta». E ad Antonio Misiani del PD Lucci chiede: «Un po’ ve rode che l’unico capo donna di partito in Italia sia di destra? Quando si vedrà nella sinistra?».



