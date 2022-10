L’Italia cade a pezzi: crolli a Cagliari e Napoli, tragedie sfiorate

Nella giornata di ieri sono avvenuti due crolli notevoli: uno è avvenuto nell’aula magna dell’Università di Cagliari, un altro nel cimitero di Poggio Reale a Napoli. In entrambi i casi poteva avvenire una strage, ma il pericolo è stato scampato. Due combinazioni “fortunate” in quanto nell’Università del capoluogo sardo gli studenti, solo da qualche ora, non erano presenti e nel cimitero le visite erano finite da poche ore.



Crollo Università a Cagliari, il commento del Rettore



Crollo nel cimitero di Napoli, non è la prima volta



Non solo crolli: le anomalie dei cimiteri in Italia

Intorno alle 22 l’edificio che ospita l’aula magna del Magistero di Cagliari, e hanno tempestivamente chiamato i Vigili del fuoco; questi ultimi hanno anche utilizzato i droni all’interno dell’edificio per capire che effettivamente non ci fosse nessuno.; l’università è stata chiusa alle 20 e il fatto è avvenuto alle 21:50., sono rimasti in piedi solo la parte inferiore della facciata e le colonne portanti che tenevano la struttura attaccata a un’altra costruzione. In alcuni impianti del complesso erano stati fatti di recente dei lavori di ristrutturazione. All’Ansa il Rettore dell’Università di Cagliari ha dichiarato: “Non c’è stato nessun segnale che si potesse verificare quanto accaduto.”Ora l’area è stata messa in sicurezza eIl secondo crollo della “sfortunata” giornata del 18 ottobre riguarda il cimitero di Poggio Reale (Napoli), doveLa zona è stata completamente recintata;. In quell’occasione era stata aperta un’indagine per far luce sulle responsabilità e sul motivo di quanto accaduto, con l’emissione di venti avvisi di garanzia.vicino al crematorio, in una zona distante dal precedente avvenuto dieci mesi fa; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di Polizia locale, oltre ai servizi comunali chiamati dai residenti della zona.. Sempre nel napoletano, ma ad Arzano, Luca Abete aveva scoperto che dentro una delle cappelle del cimitero si trovava un ufficio comunale in cui, tra un loculo e l’altro, si trovavano le scrivanie degli impiegati.