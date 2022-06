Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova in Abruzzo e più precisamente a Calascio, paese situato a quaranta chilometri da L’Aquila. Un luogo dove un tempo era preziosa soprattutto la lana, ricchezza di montagna.



Questo paesaggio fa da sfondo alla storia di Giampiero, maestro orafo che insieme al fratello ha creato un museo del gioiello, in cui si possono ammirare gioielli tradizionali che principesse e regine hanno sfoggiato in numerosi dipinti, e un antico laboratorio di oreficeria che è una macchina del tempo: gli strumenti utilizzati sono originali del Seicento e perfettamente funzionanti.



Artigiani come Giampiero sono beni culturali viventi, la loro arte rende preziosa la storia e la natura, la bellezza del territorio che diventa gioiello. Questa è l’Italia della qualità.