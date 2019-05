LA SAGGEZZA popolare batte i razzisti: «Belin, mea, sciuscià e surbì nun se poeu». Un proverbio in dialetto ligure — la storia della botte piena e la moglie ubriaca — con annessa parolaccia. Così Mikaela Neaze Silva ha zittitito gli idioti che sui social hanno berciato perché lei, pelle caffelatte, padre angolano e madre afghana, è stata scelta come velina di Striscia la Notizia. Vive in Liguria da 17 anni e sa perfettamente il dialetto oltre che il cinese e il portoghese.

La presentazione del tg satirico di Canale 5, che compie 30 anni, era molto attesa anche per queste polemiche. Ma il papà di

Striscia, Antonio Ricci, ha risolto tutto scherzando: «L'altra velina, la napoletana Shaila Gatta, quando ha fatto il provino era molto più nera perché abbronzata, ed è adirata coi razzisti perché l'hanno trascurata. E poi è lei che parla male italiano, non Mikaela. Ma ora sta studiando col Cepu».

Da lunedì si ricomincia, quindi, con la riconferma dei conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, dei vari inviati come l'imitatore Dario Ballantini (suo il primo servizio, imitando la ministra Fedeli), Davide Rampello, Jimmy Ghione, Valerio Staffelli, Cristiano Militello e tutti gli altri. E anche il Gabibbo, malgrado la morte del suo animatore, Gero Caldarelli. Dentro il pupazzone rosso, Rocco Gaudimonte.

Il resto sono state polemiche di Ricci, che come è noto non le disdegna. Prima Claudio Baglioni: «Non ci occuperemo di Sanremo, ormai è una roba da anziani, e poi lui che canta ancora "passerotto non andare via..", no proprio non ce la farei». Poi tanti amabili pensieri su Flavio Insinna, di cui Striscia trasmise un fuorionda di

Affari tuoi in cui insultava una concorrente: «Pensavo a qualche pena grossa per lui, ma vederlo inviato di Cartabianca è troppo, anche per la povera Berlinguer. Sono due linguaggi televisivi che non vanno bene assieme, l'algido rigore della Berlinguer e l'esuberante travalicare di Insinna ». Ricci ha anche spiegato il perché del suo accanirsi contro l'attore, ed è proprio per via di Cartabianca: «L'ho visto ospite lì che pontificava di politica con un recital di quarta categoria, citava don Milani. L'ennesimo errore della sinistra. E allora abbiamo messo in piedi il circo, ma siamo anche stati leggeri».