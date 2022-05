Classe 1971, originario di Sorrento, Mimmo De Gregorio cresce frequentando fin da piccolo il mondo della ristorazione: i suoi genitori infatti, sul finire degli anni ’80, aprono Lo Stuzzichino a Sant’Agata Sui Due Golfi, frazione di Massa Lubrense (Napoli), una piccola rosticceria che offre piatti ispirati alla tradizione locale. Nel frattempo Mimmo si forma in alcuni dei principali ristoranti della Penisola Sorrentina. Passione ed esperienza spingono la famiglia ad ampliare la visione de Lo Stuzzichino, che lentamente si trasforma in una trattoria mai uguale a se stessa grazie a un approccio moderno ai piatti. Fiore all’occhiello di questa realtà è il rapporto diretto con la comunità di produttori locali che garantisce le migliori materie prime.



Per il pubblico di Striscia La Notizia, Mimmo propone la ricetta della “Pasta e Patate con Provolone del Monaco DOP”, interessante interpretazione di una ricetta della cucina popolare partenopea, in cui la classica provola è sostituita dal Provolone del Monaco DOP della Penisola Sorrentina, tra i formaggi più apprezzati. Un golosissimo primo piatto in cui la dolcezza delle patate risulta perfettamente bilanciata dalle note piccanti del Provolone del Monaco.



Ingredienti per 4 persone

Procedimento

320 g Pasta spezzata mista (veniva chiamata “munnezzaglia” o “pasta ammiscata”)600 g Patata interrata del Taburno (pasta gialla)1 Cipolla ramata di Montoro1 Costa di sedano2 Rametti di rosmarinoOlio extravergine d’oliva q. b.Sale fino q. b.Pepe nero q. b.Limone ovale femminiello di Sorrento q.b.Caciocavallo moscione affumicato di Sorrento q.b.320 g Provolone del Monaco DOP penisola sorrentina“crosta di Provolone del Monaco DOP”Tritare finemente la cipolla di Montoro, il sedano e un rametto di rosmarino, poi rosolarli in una casseruola con olio extra vergine d’oliva dop. Una volta imbionditi, aggiungere le patate pelate e tagliate a cubetti, quindi far insaporire mescolando. Lasciare insaporire mescolando di tanto in tanto evitando così che bruci il fondo. Aggiungere infine l’ingrediente segreto, la “crosta del provolone del monaco dop”, grattando la crosta esterna. Versare poco alla volta all’incirca mezzo litro di acqua e aggiungere sale e pepe.Dopo circa 20 minuti calare la pasta mista nella stessa casseruola e cuocerla risottandola, farla mantecare a poco a poco aggiungendo cubetti di caciocavallo precedentemente tagliato, girandola con un cucchiaio di legno. La preparazione dovrà risultare piuttosto densa.Servire grattuggiando un po’ di limone e decorando ogni piatto con due o tre spicchi di provolone e un ciuffetto di rosmarino.