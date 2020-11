Assorbenti gratis in Scozia per "chiunque ne abbia bisogno". Il parlamento scozzese ha infatti approvato all'unanimità il "Period Product (Free Provision) (Scotland) Bill", il primo provvedimento al mondo che preveda per legge l'accesso gratuito ai prodotti igienici per il ciclo mestruale.



In questo modo, le autorità locali dovranno fornire in maniera gratuita assorbenti, tamponi, coppette alle donne che le necessitano.



Ciascuna delle 32 divisioni amministrative della Scozia potrà scegliere come mettere in pratica la legge, ma dovrà mettere a disposizione assorbenti o alternative in maniera «ragionevolmente facile» e «con ragionevole discrezione» a tutte le donne che li richiedano.



Si tratta dell'approvazione in via definitiva della legge che già era stata approvata in prima istanza lo scorso febbraio.



La proposta era stata lanciata dalla parlamentare Monica Lennon, che ha annunciato trionfante su Twitter la realizzazione del suo progetto.



Thank you to everyone who has campaigned for period dignity and to my MSP colleagues for backing the Bill tonight.



A proud day for Scotland and a signal to the world that free universal access to period products can be achieved. #freeperiodproducts 🏴𠁧𠁢𠁳𠁣𠁴𠁿 https://t.co/NC3e97jPuQ — Monica Lennon (@MonicaLennon7) November 24, 2020

"Un giorno di cui essere orgogliosi per la Scozia e un segnale al resto del mondo perché l'accesso gratuito e universale ai prodotti mestruali sia possibile", ha commentato Lennon.Il "Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill" è la risposta del Paese britannico alla cosiddetta "period poverty", la difficoltà riscontrata da diverse donne nel: è stato calcolato che mediamente si possono spendere in Scozia fino a 8 sterline al mese, l'equivalente di circa 9 euro. Cifra che ha un impatto notevole in chi ha un reddito basso.Un sondaggio riportato dalla BBC aveva infatti mostrato come una ragazza su 4 non riuscisse ad accedere a questi prodotti per motivi economici, nonostante l’iva fosse già al 5%.A onor del vero il governo scozzese era già avanti rispetto alla maggior parte dei Paesi europei, in quanto garantiva già assorbenti gratis nelle scuole e nelle università, ma ora sono state messi a bilancio ben 9,2 milioni di sterline per consentire alle società sportive, alle autorità locali e alle associazioni benefiche di rendere disponibili i prodotti igienici femminili.E in Italia? Nel nostro Paese siamo ancora parecchio indietro su questo fronte. Dopo anni di battaglie infatti, si è raggiunto un piccolo obiettivo, quello di, ma solo su assorbenti e prodotti biodegradabili