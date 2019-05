laRepubblica.it - Enzo Iacchetti

Il percorso verso il successo comporta delusioni e rifiuti. Anche tanti "no", prima di trovare la propria strada. Una strada che per Enzo Iacchetti è stata la tv, dove ha debuttato a 39 anni, e il teatro, la sua prima vera passione. Stasera al Cubo Unipol di piazza Vieira de Mello (inizio ore 21,15, ingresso gratuito) l'artista si metterà a nudo in un incontro in sospeso tra spettacolo, intervista, con gli scambi di battute col suo collaboratore e autore Giorgio Centamore, e concerto, visto che con sé sul palco Iacchetti porterà anche la fedele chitarra.

Lo spettacolo si intitola "Intervista confidenziale, la storia di un ragazzo che voleva volare in alto anche se soffriva di vertigini", e già da questo nome si intuisce il racconto di una strada verso il successo costellata di difficoltà, paure, stop inaspettati e porte chiuse, debolezze che annullano le distanze tra il personaggio pubblico e l'uomo comune. Iacchetti nella sua chiacchierata con Centamore, inframmezzata anche dalle domande del pubblico, svelerà il backstage del mestiere del comico e dell'attore, raccontando cosa c'è dietro alla carriera di un personaggio famoso. Gli inizi nei bar di provincia, i tanti fallimenti, il dover a lungo ripiegare su lavori e lavoretti per mantenersi non essendo mai riuscito a sfondare. E poi un successo arrivato alla soglia dei quarant'anni, a forza di tentativi, rifiuti e perseveranza.

Iacchetti ricorderà allora la sua lunga militanza a "Striscia la notizia", il programma a cui ha legato il proprio volto per un ventennio, ma anche il "Maurizio Costanzo Show" e le prime apparizioni televisive. Passando poi per il teatro, probabilmente il primo dei suoi sogni da bambino, che lo lega anche a Bologna. Qui, all'Arena Puccini, fu protagonista di una delle sue prime apparizioni sul palco, in quel Puccini Music Comic Show che fu un format ideato negli anni '90 dall'assessore Sinisi sulla scia del Rocky Horror Picture Show e che vedeva Iacchetti in duo con Antonio Albanese nei panni dei Blues Brothers. Meno lieto l'approdo in città di tre anni fa, quando Iacchetti incontrò Gianni Morandi in Tribunale a Bologna, citato dal cantautore di Monghidoro che il collega aveva definito un «ignorante musicale» per via delle scelte operate nella selezione dei giovani per il Festival di Sanremo 2012. La questione finì con la conciliazione tra i due e una multa per Iacchetti.

Dal Costanzo Show all'estate dell'Arena Puccini, ecco "la storia di un ragazzo che voleva volare in alto anche se soffriva di vertigini"

IL PROTAGONISTA

Enzo Iacchetti, all'anagrafe Vincenzo Iacchetti, 65 anni, ha raggiunto il successo nel 1990 con le sue partecipazioni al Maurizio Costanzo Show. Nel 1993 è a Bologna, tra i protagonisti del Puccini Music Comic Show, dal 1994 conduce Striscia la notizia



(laRepubblica.it/Luca Bortolotti, 3 agosto 2017)