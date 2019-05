«Dai comici si pretende la verità con una rabbia tale che non si riserva nemmeno ai politici». Parola di Ficarra e Picone, i comici siciliani, volti storici di «Striscia la Notizia» e di molti programmi di satira tv che domenica saranno sul palco del Festival della Televisione e dei nuovi media, al via oggi a Dogliani. L'appuntamento è alle 17,30, sotto il tendone di piazza Umberto I, dove a tentare di contenere la loro verve comica ci sarà il giornalista Lirio Abbate, caporedattore del settore "inchieste" de L'Espresso. Un'intervista atipica, per esplorare quel legame sempre più forte tra informazione, giornalismo e satira, tra "frontiere" tema dell'edizione di quest'anno del festival, e "legalità", al centro dell'ultimo film della coppia, "L'ora legale", uscito nelle sale a gennaio.

Comicità, inchieste, informazione e televisione: che mestiere è oggi quello del comico?

«Il comico deforma, distorce, non è certo un portatore sano di verità. Eppure oggi da noi la gente la pretende, ci chiede la coerenza che manca ai politici, che cambiano idea ogni minuto per inseguire voti facili, che un giorno dicono no al ponte e il giorno dopo sono favorevoli».

Nasce così il successo di un programma come "Striscia la notizia" che voi conducete da quasi un decennio?

«"Striscia" è stata fondamentale per portare avanti inchieste che altrimenti non avrebbe fatto nessuno. Mi stupisco sempre quando sento la gente dire, di fronte a un'ingiustizia o un malcostume, "Chiamiamo Striscia" e non, come ci si aspetterebbe "Chiamiamo la polizia". E' gratificante per noi, ma è avvilente per le istituzioni. Però, è lo specchio del paese e del punto a cui sono arrivate la società e la politica».

Come si concilia questo ruolo "sociale" con il dna di programma comico?

«Noi facciamo satira sempre e comunque, ma "Striscia" ha fatto della sua credibilità un punto fermo. Qui si sta molto attenti a verificare le fonti, siamo a tutti gli effetti un programma giornalistico. E' un mix che funziona da quasi trent'anni».

Qual è lo stato di salute del giornalismo?

«Ci sono, così come nella politica, persone che fanno ogni giorno battaglie contro il malaffare e contro la corruzione. Lirio Abbate ne è un esempio, ma anche Report e altri programmi di inchiesta. I programmi comici, come "Striscia" e come "Le Iene" in questi anni hanno contribuito molto alla ricerca della verità. E hanno aiutato a capire quanto sia importante per uno stato democratico avere un giornalismo sano e pulito».

Ficarra e Picone sono una coppia da molti anni: qual è il segreto di un buon matrimonio televisivo?

«Il nostro dura da quasi 25 anni, ci siamo dedicati i migliori anni della nostra vita. Non è stato nemmeno così difficile: fino a quando si condividono percorsi e ideali, si può lavorare bene insieme ».

Visto da due esperti, qual è il futuro della televisione?

«E' messa a dura prova, ma la pluralità di mezzi e di canali offre maggiori possibilità di scelta al pubblico; stimola la concorrenza, e quindi la qualità».

E' la vostra prima volta a Dogliani e al Festival della televisione?

«Sì, ma in Piemonte siamo stati molte volte. A Torino abbiamo girato un film e una volta abbiamo persino recitato al Forte di Fenestrelle. Mentre salivamo con l'auto pensavo ci avessero preso in giro: altro che teatri, c'erano solo alberi e montagne ».



(laRepubblica.it/Mariachiara Giacosa, 4 maggio 2017 )