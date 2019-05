ALTRI due dipendenti dell'Istituto per i Beni Culturali sotto procedimento disciplinare sui presunti casi di assenteismo scoppiati dopo la denuncia di "Striscia la notizia". E tra questi risulterebbe anche Cinzia Cracchi, l'ex compagna di Flavio Delbono, il sindaco costretto alle dimissioni proprio per lo scandalo ribattezzato "Cinzia Gate", trasferita dalla Regione prima al Cup e poi all'Ibc. Lei ha da subito negato di essere stata intervistata da Valerio Staffelli, che ha filmato una decina di dipendenti che entravano e uscivano dall'ufficio senza timbrare il cartellino. Intanto il governatore Stefano Bonaccini frena sui tornelli all'ingresso dell'Istituto, ipotesi avanzata dall'assessore alla cultura Massimo Mezzetti durante l'audizione in commissione: «Non penso ce ne sia bisogno. Voglio una Regione dove si possa essere d'accordo o meno con le scelte della politica, ma dove ognuno fa il proprio mestiere nel momento in cui timbra il cartellino».

L'apertura di due nuovi procedimenti disciplinari è stata decisa ieri in viale Aldo Moro. Sono già partite le notifiche ai diretti interessati, identificati nei filmati mandati in onda. Salgono così a nove i provvedimenti a cui si aggiunge una sospensione già decisa per l‘unico dipendente che si è autodenunciato. Entro la metà di maggio l'ufficio per i procedimenti disciplinari della Regione sentirà tutti i dieci dipendenti coinvolti, per ascoltare la loro versione dei fatti. L'indagine della Procura intanto prosegue. La bufera sull'Ibc ha già portato alle dimissioni del presidente Angelo Varni e all'autosospensione da ogni attività di gestione del direttore Alessandro Zucchini.

(laRepubblica.it/27 aprile 2017)