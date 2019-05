TIMBRAVANO per entrare al lavoro poi uscivano senza preoccuparsi di ripassare il cartellino, per andare a fare shopping con le amiche, fare merenda in pasticcerie gourmet oppure fare la spesa. Dieci dipendenti regionali dell'Ibc, l'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia- Romagna, sono finti nel mirino di "Striscia la notizia" che ieri si è presentata negli uffici del governatore Stefano Bonaccini con un Tapiro e una serie di filmati girati in incognito nelle scorse settimane. Tutto sarebbe partito dalla segnalazione di un dipendente, stanco del comportamento dei propri compagni di scrivania. I pedinamenti e le riprese nascoste andavano avanti da giorni, ma il putiferio è esploso giovedì, quando fuori dagli uffici di via Galliera si è presentato Valerio Staffelli e ha iniziato a intervistare chi usciva, microfono puntato. A quanto risulta dalle immagini, che andranno in onda lunedì, si tratterebbe di nove donne e un uomo. Tra i dipendenti regionali intervistati da Staffelli ci sarebbe anche Vincenzo Colombo, padre dell'ex assessore alla Mobilità di Bologna.

Immediata la reazione della Regione, che ha fatto già ieri un esposto alla Guardia di Finanza (nucleo polizia tributaria, gruppo tutela della spesa pubblica) e attivato una serie di controlli interni sugli accessi e le timbrature dei sessantasei dipendenti della sede bolognese dell'Ibc, in via Galliera (l'istituto ne conta un centinaio in tutta la Regione). Bonaccini ha premesso che «si è garantisti sino in fondo», ma se le accuse saranno confermate scatterà la linea dura contro i responsabili, che nel video erano a volto coperto. Nei loro confronti saranno presi tutti i provvedimenti, compresi quelli previsti dal decreto Madia, a cominciare dalla sospensione «anche immediata». Inoltre, ha precisato Bonaccini, saranno valutate le responsabilità di «chi avrebbe dovuto vigiliare sul loro comportamento e non l'ha fatto».

Direttore e presidente dell'Ibc saranno convocati in Regione nei prossimi giorni. Viale Aldo Moro istituirà inoltre un collegio ispettivo straordinario, esterno all'Ibc, per fare chiarezza su fatti e responsabilità. Prima di incontrare i giornalisti, ieri, il governatore ha incontrato anche i sindacati, ai quali ha riferito l'accaduto e illustrato i provvedimenti che intendeva attivare. «Il solito fango, ma alla fine qualcosa di vero c'è sempre», commentavano ieri i pochi dipendenti che avevano voglia di parlare, fuori dall'istituto. I pochi che avevano voglia di parlare. Nell'istituto lavora anche l'ex compagna di Flavio Delbono, Cinzia Cracchi, che dopo un periodo di "esilio forzato" al Cup, tornò a lavorare negli uffici in Regione, all'Ibc, nel 2010.

(laRepubblica.it/Caterina Giusberti, 08 aprile 2017)