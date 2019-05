La Volvo era parcheggiata in via dell'Origlione: un grosso petardo piazzato sotto il cofano ha fatto andare i vetri in frantumi



Un grosso petardo, spesso utilizzato dai cacciatori, ha danneggiato l'auto del marito dell'inviata di "Striscia la notizia" Stefania Petyx. La macchina, una Volvo, era posteggiata in piazza dell'Origlione, a pochi passi dal mercato storico di Ballarò. I vetri sono andati in frantumi e nella zona è stato avvertito un boato. Secondo gli agenti di polizia il petardo sarebbe stato sistemato sotto il cofano dell'auto e per questo ha provocato un forte boato. In piazza dell'Origlione, nella notte, sono intervenuti i vigili del fuoco, i poliziotti coordinati dal dirigente della squadra mobile Silvia Como e gli uomini della Scientifica.



Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Dario Scaletta, sono orientate verso un atto intimidatorio. L'auto è intestata al marito di Stefania Petyx, Donato Didonna, un imprenditore barese di nascita e palermitano d’adozione, che opera da anni nel settore finanziario, immobiliare, della comunicazione e dell’agricoltura tra Milano e Palermo. Nel 2004 ha cominciato a scrivere come blogger.



Diversi gli attestati di solidarietà arrivati nelle ultime ore. I deputati M5S dell'Ars, della Camera e del Senato "sono vicinissimi alla giornalista Sfefania Petyx" per il vile atto intimidatorio. "Atti del genere - sottolineano i parlamentari - sono la prova che il prezioso lavoro di inchiesta, svolto con costanza, competenza e puntigliosità dalla coraggiosa giornalista, per portare alla luce misfatti ed illeciti che altrimenti resterebbero sconosciuti ai più, è svolto nella giusta direzione e, pertanto,

dà fastidio e va ostacolato. Alla giornalista va la nostra pienissima solidarietà, nella certezza che l'esecrabile atto di questa notte finirà col rafforzare la determinazione e la tenacia che finora hanno contraddistinto il suo ottimo operato".



In un tweet il presidente dell'assemblea regionale, Giovanni Ardizzone, ha scritto: "Le minacce non fermeranno Stefania Petyx, solidarietà e vicinanza da tutto il Parlamento siciliano".

(laRepubblica.it/Romina Marceca, 18 gennaio 2017)