ROMA - Uno sfogo sguaiato, una sequela di parolacce contro i concorrenti, considerati i responsabili del calo di audience o del mancato successo della trasmissione. È bufera su Flavio Insinna dopo che Striscia la notizia ha mandato in onda, nella puntata del 23 maggio e poi ancora ieri sera, alcuni fuorionda registrati ad Affari Tuoi in cui il conduttore, con parole molto dure, critica alcuni concorrenti. Fuorionda che l'entourage di Insinna definisce «conversazioni private tra Insinna e gli autori, registrate in segreto negli uffici di produzione», mentre per Striscia «sono stati tutti registrati in studio, davanti al pubblico, e non durante una riunione di redazione». Nel primo video fuorionda il presentatore si scaglia prima contro il pacco x, «che non ci fa vincere le serate». Poi, nelle registrazioni audio, va in escandescenze contro una concorrente del programma che viene definita «una nana di m... che parla con le mani davanti alla bocca. La si porta di là e la si colpisce al basso ventre e poi la si riporta, qui non stiamo mica a Val d'Aosta News». Ma lo sfogo continua e si ascolta anche un audio in cui Insinna se la prende con gli autori di RaiUno, colpevoli a suo dire di seguire troppo le regole e di non scegliere i concorrenti più simpatici. «Hanno truccato le votazioni per fare la Repubblica e non possiamo mettere dentro la busta cinque concorrenti simpatici? Quando ho visto questi concorrenti li avrei presi a zampate nel culo. Se vinci venti centesimi te lo meriti perché sei moscio». Poi la frase più pesante: «La merce la lavoro io», riferendosi ai concorrenti, «ce devo giocà io». Nello sfogo pieno di livore verso gli autori, Insinna si riferisce all'estrazione a sorte dei concorrenti che avrebbero dovuto giocare durante lo speciale del programma, che il conduttore avrebbe voluto selezionare personalmente per rendere lo show più accattivante. Insinna ha ricevuto la solidarietà «umana e professionale» del direttore di RaiUno, Andrea Fabiano. Che poi, in un secondo tweet, ha chiarito: «È ovvio che la solidarietà non è per le parole offensive riferite alla concorrente, ci mancherebbe». Intanto, intervistata dalla Zanzara di Radio24, la signora offesa da Insinna, Rosy Seracusa, annuncia: «Ci sono rimasta malissimo, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Mi sento offesa. Probabilmente lo denuncerò. Sono stata offesa pubblicamente. È tutta la giornata che ricevo telefonate e mi devo difendere da cose che non ho fatto. Quelle cose non le ho mai sentite prima, ho saputo tutto da Striscia, Insinna non le ha dette davanti a me. Con me è sempre stato cortese. Ma evidentemente Insinna ha due facce, una pubblica e una privata. Nessuno della Rai finora si è fatto sentire. I miei parenti sono arrabbiati e delusi». La donna vittima delle ingiurie: "Con me era cortese. Ma ha due facce Penso che lo denuncerò " Flavio Insinna conduttore di "Affari Tuoi" su RaiUno.

(laRepubblica.it/25 maggio 2017)