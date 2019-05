laRepubblica.it - Quel direttore di lungo corso scivolato su Striscia

Una dipendente nega: "Non lavoro qui". Uno ammette: "L'assenteismo è un bel problema". Quello che viene sorpreso a passeggio col cane prima si difende con una piccola bugia ("sono in pensione", in realtà ci andrà tra due mesi) poi a Valerio Staffelli che lo insegue ammette: "Hai fatto il colpaccio. Però c'è la possibilità di timbrare quando esci...".

L'Istituto dei beni culturali di nuovo in onda ieri sera a "Striscia la notizia" per la seconda puntata sui presunti casi di assenteismo. Di nuovo immagini di chi entra ed esce senza timbrare il cartellino con le domande poste a quegli stessi dipendenti. Un altro colpo per l'Istituto dei beni culturali, nella bufera da giorni dopo che quelle stesse telecamere hanno fatto scoppiare il caso. E se i dipendenti ripresi dovranno ora rendere conto di quelle anomale entrate e uscite, sempre più a rischio è la poltrona del direttore, Alessandro Zucchini, alla guida dell'istituto da 16 anni.

Mai un inciampo nella sua carriera, se non la recente gaffe sui graffiti: un contest in Instagram dedicato alle frasi d'amore sui muri, poi sospeso. Piuttosto incarichi e responsabilità accumulati nel tempo: l'interim al Servizio cultura della Regione dal 2011, le funzioni nei settori biblioteche, musei e archivi assunte mano a mano che un responsabile dell'Ibc andava in pensione e non veniva sostituito. Un super direttore, dunque, laureato in ingegneria elettronica partito come responsabile dell'informatizzazione per una multinazionale e approdato nel settore pubblico prima all'Azienda regionale per il calcolo elettronico, poi all'Ibc dal 1987, con incarico sulle piattaforme software per biblioteche e archivi. "Sono diventato dirigente regionale per concorso", ha sempre tenuto a precisare. E sin dal primo giorno ha tenuto la barra dritta al suo posto di comando: "Ho fatto il mio dovere, sui dipendenti metto la mano sul fuoco. Sarà qualcun altro a dimettermi". Ma ogni giorno che passa si fa incalzante la pressione su chi "doveva controllare e va verificato se l'ha fatto". Zucchini sta ancorato al suo posto, sino a decisione contraria dell'assemblea legislativa che lo nomina. Altra la linea del presidente dell'Ibc , lo storico Angelo Varni. Che invece ha scelto la strada opposta rimettendo sin dalla prima ora il suo mandato al governatore Bonaccini: "Se serve per motivi di opportunità mi dimetto". Con lui il consiglio direttivo dell'Istituto, composto da Andrea Battistini, allievo di Ezio Raimondi, l'esperto di dialetti romagnoli Giuseppe Bellosi, Vanni Bulgarelli, presidente dell'azienda di trasporti pubblici Seta, vicino all'assessore Gian Carlo Muzzarelli, e la storica dell'arte Francesca Cappelletti. Tutti nominati dalla giunta e in scadenza a giugno. (il. ve.) Ieri la seconda puntata dell'inchiesta, con le interviste ai "furbetti" Ma cresce il pressing sul dirigente. Su di loro, disse, metto la mano sul fuoco

