laRepubblica.it - Uffici bollenti il Tapiro antismog per il sindaco

Troppo alte le temperature negli uffici comunali, da Palazzo Marino a via Larga, passando per la biblioteca Sormani. Per questo Striscia la Notizia ha voluto dare un Tapiro — il primo della sua vita, ha ammesso l'interessato — al sindaco Beppe Sala: la consegna è avvenuta lunedì sera, proprio in Comune, ma il video è andato in onda ieri. Ai dati riportati dal programma satirico, il sindaco ha risposto senza sottrarsi alla responsabilità di vigilare: «Non è una bella notizia, speriamo in un po' di acqua e di vento, ma non si può sperare solo nel meteo, quindi ci metteremo mano». (laRepubblica.it/ 11 gennaio 2017)