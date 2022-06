Lavoro sottopagato, una ragazza si ribella all'offerta

La disavventura della ragazza inizia quando chiede delle informazioni sull’offerta di lavoro, le specifiche lavorative riportavano: “Da lunedì a venerdì 9-13.30. Il negozio apre alle 16, però alle 15-15.30 apriamo per le pulizie. Chiudiamo alle 20.30 a volte 21 Il sabato 9-20-30 orario continuato, se c’è molta gente chiudiamo alle 21”; per 280 euro al mese.



Dopo i dettagli lavorativi la giovane ha risposto di non essere interessata e subito dopo è arrivata la risposta del negozio tramite chat: “Voi giovani d’oggi non avete voglia di lavorare”, la risposta di Francesca è stata esemplare, dimostrando che è tutto più complesso di un riduttivo “I giovani non hanno voglia di lavorare”; quindi ha replicato: “Siete voi che non ci fate lavorare, perché non avresti mai accettato per 70 euro a settimana. E ad un figlio non avresti mai detto di accettare”.



Sui social dove ha denunciato l’accaduto si è chiesta: “Penso di essere anche io una persona. Posso vivere come gli altri?”