Le linee ferroviarie peggiori d'Italia: in vetta la Circumvesuviana

La Circumvesuviana è la linea peggiore d’Italia nell’annuale classifica stilata da Legambiente per misurare lo stato dell’arte delle ferrovie e le condizioni in cui si viaggia giorno per giorno da Nord a Sud.



Stando al dossier Pendolaria, «che ogni anno racconta il cambiamento, in termini di quantità e qualità, dei treni in circolazione e di conseguenza degli effetti sulla vita quotidiana dei pendolari di tutta Italia», i treni sarebbero troppo pochi e con tempi di percorrenza che si allungano invece di ridursi.



Treni vecchi, affollati e con continue cancellazioni: per questo motivo – sempre secondo Legambiente – i lavoratori deciderebbero di spostarsi in altro modo, in auto o in pullman con ripercussioni quindi anche sul livello di inquinamento delle città.



Ma se la linea che spicca in vetta a questa classifica in negativo è quella partenopea, non si può certo dire che altrove le cose funzionino meglio.



A completare la top ten delle tratte peggiori, che nel complesso coinvolgono ben 3 milioni di pendolari, si trovano anche la Milano-Chiasso, la Torino-Chivasso-Ivrea, la Genova-Ovada-Acqui Terme, la Verona-Rovigo, la Terno-Sansepolcro, la Battipaglia-Potenza-Metaponto, la Agrigento-Palermo, la Roma Nord-Viterbo e la Roma-Ostia Lido.



Rispetto alle rilevazioni dello scorso anno, in alcune città la situazione pare sia addirittura peggiorata. Come sottolinea Legambiente, il nostro Paese avrebbe bisogno di aumentare sensibilmente il numero di passeggeri che viaggiano in treno o metro, proprio per cercare di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo e ridurre le emissioni come richiesto dall’Accordo di Parigi sul clima.



Delle condizioni in cui sono costretti a viaggiare i pendolari noi di Striscia ci siamo spesso occupati, l’ultima volta andando a toccare con mano proprio la situazione sulla Circumvesuviana.



