Levante: "A X Factor ho sentito violenza"

Nel 2017 Levante ha partecipato a X Factor in qualità di giudice, al fianco di Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, ma non è stata confermata per la scorsa edizione a causa - si dice - dei rapporti poco idilliaci con i colleghi.



Un’esperienza non certo facile per Levante, che si è vista di puntata in puntata eliminare tutte le sue concorrenti, arrivando in finale senza nemmeno una cantante.



Oggi dalle pagine de Il Corriere Levante si toglie qualche sassolino dalle scarpe.



“È stata un’edizione dove ho sentito violenza. - sottolinea Levante - C’è stata tanta competizione e anche se mi avevano detto ‘siamo competitivi ma poi andiamo a farci pizza e birra’ alla fine pizza e birra non le abbiamo mangiate assieme”



Come la prenderanno gli ex colleghi?



Già nei giorni scorsi a La Confessione di Peter Gomez, Manuel Agnelli si era espresso sui suoi rapporti con Fedez, “Alti e bassi. Rapporti difficoltosi perché siamo due persone completamente diverse, anche anagraficamente, viviamo due vite molto diverse e abbiamo degli scopi molto diversi nella vita”.



Il rapper non aveva però risposto, ma le dichiarazioni di Levante suonano certamente più pesanti, chi sarà il primo a prendere la parola?