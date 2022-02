Luca Abete aggredito a Caivano (Napoli)

Ancora un’aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano (Napoli), mentre l’inviato di Striscia la notizia stava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro per il recupero di pezzi di ricambio per il mercato nero.



La situazione si è surriscaldata quando Abete si è palesato per chiedere spiegazioni al venditore, che prima si è rifugiato in casa, poi ha scatenato una “caccia all’inviato” in compagnia della madre. Calci e spintoni, accompagnati da insulti e minacce, che hanno procurato ad Abete (l’inviato che ha il record per botte ricevute durante i servizi) cinque giorni di prognosi, oltre al danneggiamento dell’attrezzatura.



Le immagini saranno trasmesse nella puntata di Striscia la notizia di stasera