Luca Abete, l’inviato di Striscia la notizia, è stato premiato con la medaglia del Presidente della Repubblica per il lavoro svolto con #NonCiFermaNessuno, il tour ideato e promosso da Abete per motivare e dare speranza ai giovani attraverso una serie di incontri. La campagna è iniziata nel 2014 e ha visto coinvolti, nelle diverse edizioni, migliaia di studenti che hanno aderito all’iniziativa. «È un riconoscimento inaspettato che per me rappresenta tanto. Non è, infatti, solo una gratificazione personale, ma è anche la conferma che quando si dona una parte di noi al prossimo, con passione e lealtà di sentimenti, magari non subito, ma prima o poi, si può ricevere l’apprezzamento che meritiamo» ha commentato Luca Abete. La nuova edizione del tour si aprirà giovedì 8 marzo con un incontro all’Università Bicocca di Milano.



