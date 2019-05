Luca Abete ha ricevuto oggi il titolo di Professore ad Honorem in Linguaggio del Giornalismo dall’Università degli Studi di Parma.



Il Magnifico Rettore Loris Borghi ha motivato così la scelta: «Per la sua attività di inviato speciale su temi ambientali, della malasanità, delle truffe e della tutela dei minori, per il progetto #NonCiFermaNessuno, oltre che per le sperimentazioni realizzate nei campi della comunicazione visiva e della fotografia».



Il commento dell’inviato di Striscia la notizia: «Non ho inventato un linguaggio giornalistico, io sono l’interprete di un linguaggio nuovo che ha innovato la tv italiana grazie ad Antonio Ricci. Striscia la notizia ha cambiato il modo di fare informazione: ha introdotto mezzi nuovi, pensiamo all’uso delle microcamere; ha inventato nuovi vocaboli, come attapirato che oggi figura come neologismo sul Treccani; ha dato voce a tutti introducendo le segnalazioni quando ancora si usava la segreteria e il fax per raccoglierle. In onda da 29 anni, ha dato vita alla redazione più grande del mondo: tutti gli italiani! Questo titolo che ho ricevuto oggi rappresenta per me additivo nel motore, mi dice che sono sulla strada giusta e che devo continuare a ricercare la verità con Striscia e a motivare e incontrare gli studenti di tutta Italia con il mio tour #NonCiFermaNessuno».