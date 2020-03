Madonna cade al concerto di Parigi: la popstar è in lacrime

Madonna in lacrime durante un concerto. La popstar era in scena a Le Grand Rex a Parigi quando è rovinosamente caduta da una sedia nel bel mezzo di una performance. Ad aiutarla a rialzarsi è stata una delle sue ballerine che l’ha soccorsa con l’aiuto di un bastone.



La cantante di “Like a Virgin” non ha mai nascosto ai suoi fan di soffrire da parecchio tempo di dolori all’anca e alle ginocchia. "Il dolore che provo in questo momento è travolgente e devo riposare e seguire gli ordini del dottore in modo da poter tornare più forte e migliore e continuare il viaggio di Madame ❌ con tutti voi", aveva scritto la prima volta sui social.



Per questo motivo, nell’ultimo periodo, aveva annullato ben 14 date del suo Madame X tour. Il problema sembrava ormai superato ma la rovinosa caduta potrebbe essere la causa di un’ulteriore battuta d’arresto della popstar.



A tranquillizzare i suoi sostenitori è stata la cantante stessa condividendo su Instagram un video che la vede protagonista su un palcoscenico. Successivamente ha, inoltre, pubblicato un post in cui ha comunicato di aver bisogno di qualche giorno di riposo per tornare a dare il massimo.





Noi, come i suoi fan, non vediamo l'ora di veder tornare all'opera Madonna come ai suoi tempi d'oro.