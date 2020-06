Mara Venier furiosa con Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti. La conduttrice non ha gradito l'ironia sul suo conto e sull' infortunio al piede rimediato qualche giorno fa.



Tutto è successo nel giro di poche ore, quando la conduttrice di Domenica In ha visto che i due colleghi a Uno mattina Estate scherzavano a proposito del piede ingessato. “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive”, aveva detto Ippoliti mostrando una foto che ritraeva la zia Mara.



“L’inquadratura del piede rotto è stata la punta d’ascolto del programma. Sono dati ufficiali”, ha aggiunto, mentre Timperi ha risposto: “Non la fa mica con i piedi la trasmissione”.



Commenti stemperati dalla padrona di casa Monica Setta: “Lei sta soffrendo ed è anche molto brava”.



Ed è proprio nel ringraziare la collega che Mara Venier ha voluto dire la sua a proposito degli altri due conduttori, con un post su Instagram (ora rimosso, ma che trovate qui sotto) in cui senza mezzi termini apostrifa i colleghi.



“Grazie a Monica Setta; due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo…Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi”.