Mara Venier e Pif, un bacio di... legno a "Domenica In"!

Sarà l'aria della primavera in arrivo, sarà che sta per arrivare la conclusione della stagione televisiva, fatto sta che Mara Venier si è lanciata in un bacio fuori programma. La "vittima" è Pif, ospite a "Domenica In" per presentare il suo ultimo film. Ma tra un ballo, non proprio riuscito, e una confessione del regista e attore ("una mia ex mi ha detto che bacio da schifo"), la conduttrice ha preso in mano la situazione e ha baciato Pif. Il responso? "Sei de legno!". Successivamente la Venier si è rivolta al marito Nicola Carraro: "Non essere geloso". Fino ad ora il matrimonio tra i due sembra reggere...