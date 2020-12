“Rai Scoglio 24” con il suo inviato Pinuccio torna a occuparsi del presepe creato dell’artista Marco Lodola per la Rai e pagato oltre 30 mila euro.



Nel servizio in onda stasera (Canale 5, ore 20.35), Striscia la notizia mostrerà le immagini esclusive del trasloco del presepe da viale Mazzini. Nel filmato, si vedono alcuni dei collaboratori dell’artista accedere alla sede Rai e caricare all’interno di un furgone i vari pezzi dell’opera, ancora avvolti nel cellophane.



Oltre al mistero del mancato allestimento di questa versione “laica e musicale” del presepe – qualcuno parla di censura -, è bizzarro vedere come in Rai si possa consegnare e poi ritirare un progetto del genere senza che dalla Tv di Stato esca una sola parola ufficiale.



A questo punto a “Rai Scoglio 24” ci si interroga su chi davvero prenda le decisioni in viale Mazzini visto che l’ad Salini non risponde alle domande di Striscia.



Qui vi mostriamo le immagini del presepe, prima richiesto e poi mai esposto.