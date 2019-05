Mario Balotelli attacca Barbara d'Urso: "Vergognati!"

Mario Balotelli, attaccante dell'Olympique Marsiglia e della Nazionale Italiana, non ha mai avuto peli sulla lingua. Schietto e diretto ha sempre fatto della sincerità il tratto distintivo del suo carattere. E non si è risparmiato nemmeno stavolta ai "danni" di Barbara d'Urso.



Il calciatore infatti ha puntato il dito contro la conduttrice in una Stories sul suo Instagram ufficiale scrivendo: "D’Urso hai campato per mesi per la storia di mia figlia e ora sei là a fare la vittima? Fa male vero? #TvTrash VERGOGNATI!".



Il riferimento è alle scuse in diretta di Fabrizio Corona nel primo appuntamento di "Live-Non è la d'Urso" verso la conduttrice, che non lo ha mai perdonato per aver infangato il figlio, pubblicando anni fa una foto con una cartina in mano e del tabacco. Evidentemente Balo era sintonizzato e ha detto la sua via social, facendo probabilmente anche riferimento alle sue vicende private trattate in tv. Finirà qui?