Una quantità incredibile di mascherine pericolose per la salute distribuite negli ospedali di tutta Italia. Medici e infermieri pensavano di essere protetti mentre svolgevano il loro lavoro in corsia al fianco di malati e contagiati. E invece quei dispositivi avevano una capacità di filtrazione dieci volte inferiore a quanto richiesto dalla legge: avrebbero dovuto proteggere dal Covid per una percentuale tra il 90 e il 95 per cento e invece questo dato si aggira incredibilmente intorno al 9%.



Così, la Guardia di Finanza, su ordine della Procura della Repubblica di Gorizia, ha sequestrato in tutta Italia ben 65 milioni di mascherine, le restanti di una partita di dispositivi taroccati che ammontava a 250 milioni. Ciò significa che i restanti 185 milioni di pezzi sono stati già distribuiti e utilizzati da medici e infermieri che ogni giorno combattono contro questo virus, come fa notare Franco Bechis in un articolo per Italia Oggi.



L'inchiesta è nata proprio grazie a un servizio di Striscia la notizia in cui Moreno Morello sollevava alcuni dubbi sulle mascherine in dotazione ad alcuni ospedali.