Il Militello che non conosci e che non ti aspetteresti mai.

Che succede nella testa di un attore 10 minuti prima di andare in scena?

A Cristiano Militello di solito passa davanti la vita, così il comico toscano invita il pubblico nel suo camerino e nel backstage della sua carriera.

Col supporto di uno schermo che funge da "memoria", nello show si alternano - a suon di risate - monologhi, aneddoti sorprendenti, scheletri nell'armadio, la strampalata gavetta, il periodo di "Aria Fresca", i fans improbabili, le telefonate che non arrivano e quella che invece segna la svolta.

Non possono mancare gli striscioni e gli incredibili omini che hanno reso popolarissima la sua rubrica del lunedì a Striscia. Lo spettacolo si rivela una brillante stand-up comedy, un esilarante viaggio nel quale Militello - con la verve da maledetto toscano - porta per mano il pubblico fino alla soglia dell'entrata in scena...